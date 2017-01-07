В Николаевской области сняли ограничение движения на автодорогах для пассажирского транспорта

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Ограничение движения для грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта остается в силе.

В Николаевской области сняли часть временных ограничений на движение по автодорогам ГСЧС Украины

В Николаевской области сняли временное ограничение движения по автомобильным дорогам для легкового и пассажирского транспорта, введенное из-за

"Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда по автомобильным дорогам, сообщаем о снятии временного ограничения движения на дорогах общего пользования государственного и местного значения", - указывается в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.

Отмечается, что с 9:00 7 января легковым автомобилям и пассажирскому транспорту движение по дорогам разрешено. В то же время, ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области также предупредила о возможности возобновления ограничения движения в случае ухудшения погодных условий.

Накануне в Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта из-за ухудшения погодных условий. В дальнейшем, в Николаевской области временно ограничили движение для всех видов транспорта.