В Николаевской области сняли ограничение движения на автодорогах для пассажирского транспорта

Ограничение движения для грузового, большегрузного и крупногабаритного транспорта остается в силе.
"Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда по автомобильным дорогам, сообщаем о снятии временного ограничения движения на дорогах общего пользования государственного и местного значения", - указывается в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.
Отмечается, что с 9:00 7 января легковым автомобилям и пассажирскому транспорту движение по дорогам разрешено. В то же время, ограничение движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования продолжено.
Служба автомобильных дорог в Николаевской области также предупредила о возможности возобновления ограничения движения в случае ухудшения погодных условий.
Накануне в Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта из-за ухудшения погодных условий. В дальнейшем, в Николаевской области временно ограничили движение для всех видов транспорта.ZN.UA