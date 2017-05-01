В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая

Запрет введен в связи с угрозой терактов.
"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета, опубликованном на сайте мэрии Николаева.
Отмечается, что решение принято с учетом информации об уровне террористической угрозы, которую мэрии предоставили управления Нацполиции и СБУ.
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Одесской областях.
ZN.UA