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В Николаеве запретили массовые мероприятия 1 и 2 мая

1 мая в 06:58

Запрет введен в связи с угрозой терактов.

СБУ Альфа
В Николаеве предприняли контртеррористические меры
В Николаеве мэрия запретила проводить массовые мероприятия 1 и 2 мая. Запрет введен для предотвращения терактов.

"Запретить проведение массовых мероприятий на территории города Николаева 1 и 2 марта 2017 года", - сказано в решении исполкома городского совета, опубликованном на сайте мэрии Николаева.

Отмечается, что решение принято с учетом информации об уровне террористической угрозы, которую мэрии предоставили управления Нацполиции и СБУ. 

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Одесской областях.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги запрет Николаев мероприятие СБУ Одесса
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3 комментария
  • Элеонора Александрова Сегодня, 07:36 А вы для чего, силовики, существуете? Как раз для этих случаев. Не верю в причины запрета праздника, просто решили подлизаться николаевские власти к Порошенко. Полебезить очень хочется! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Шевченко Сегодня, 07:34 Харьков,Одесса,Херсон,Николаев! Что то мне эта география не нравиться...К чему бы это?
    Элеонора Александрова Сегодня, 07:38
    Явно настроения там не те, к которым призывают власти и их- укр.СМИ.
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