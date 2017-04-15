В Николаеве суд вынес приговор "казачьему атаману" из России

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Приговоренный к заключению гражданин РФ находится в розыске.

Суд заочно приговорил николаевского сепаратиста

Николаеве к 4 годам лишения свободы приговорили "казачьего атамана" из "Союза казаков" РФ, 32-летнего гражданина России.

"Центральным районным судом вынесен приговор 32-летнему гражданину Российской Федерации, атаману "Станицы Николаевская" "Первого отдела ОКВ СкР", межрегиональной общественной организации "Оренбургское казачье войско" общероссийской общественной организации "Союз казаков". Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.110 УК Украины (в редакции Закона №2341-III от 05.04.2001 года), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - сказано в приговоре, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Весной 2014 года он умышленно, по предварительному сговору с другими лицами, убеждал на митингах жителей Николаева создавать непредусмотренные законодательством Украины.

Кроме того, "атаман" "во время митингов, которые состоялись в марте 2014 года призывал граждан подчиниться незаконному правительству АРК и самоопределиться, то есть стать самостоятельным административным образованием".

Также он создал не предусмотренный законодательством орган "Народный совет Николаева" и издал от имени этого органа распоряжения о проведении референдума о передаче Николаева и области под юрисдикцию АРК и создании единого самостоятельного государства, сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в Луганске развивается конфликт между российскими "казаками" и главарями "ЛНР".