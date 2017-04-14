В Николаеве правоохранители помешали вывезти в РФ комплектующие для двигателей военного назначения

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Попытка контрабанды объясняется отсутствием у РФ мощностей для самостоятельного производства и ремонта газотурбинной техники.

Правоохранители при содействии администрации николаевского госпредприятия "Зоря-Машпроект" пресекли попытку поставки в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям военного назначения, которые используются на кораблях ВМФ РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники задержали сотрудника предприятия и местного "дельца", которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД общей стоимостью 124 тыс. грн.

Помимо этого, злоумышленники пытались вывезти с предприятия 86 сопел форсунок для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были легитимизировать перед иностранной стороной украденные комплектурющие.

"Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортирующими компаниями России. Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием у РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которые до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков по месту проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которые предприятие ранее поставляло по заказу РФ.

Открыто уголовное производств по ст. 191 УК Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос избрания им меры пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" тайно провело закупку 20 российских двигателей для украинских БТР-80 через молдовские фирмы-посредники.

Украинский оборонный концерн платил за двигатели по 15 тыс. долларов за единицу. Однако в Молдове данные двигатели готовы были продать любому покупателю не дороже 10 тыс. евро, включая НДС. Это более, чем на треть дешевле того, сколько заплатило дочернее предприятие "Укроборонпрома" посредникам.