В Николаеве начался суд над полицейскими из Кривого Озера

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Трое подозреваемых в убийстве местного жителя оставлены на свободе.

Копов, подозреваемых в убийстве, начали судить novosti-n.org

Сегодня в Николаеве состоялось первое судебное заседание по четырем полицейским , подозреваемых в убийстве жителя Кривого Озера Александра Цукермана.

При этом, под стражей содержится только Денис Ляхвацкий, который признался, что стрелял в мужчину, однако заявил, что не хотел его убивать. Трое остальных подозреваемых находятся по подписке о невыезде и приходят в здание суда самостоятельно.

Представители семьи погибшего ходатайствовали о заключении всех подозреваемых под стражу. Однако суд отказался заключать под стражу остальных.

Сегодня подозреваемым зачитали обвинение, опрос свидетелей начнется через месяц.

24 августа, таксист в пгт Кривое Озеро в Николаевской области вызвал полицию. Согласно его заявлению, когда он приехал на вызов, к нему вышел мужчина, нанес телесные повреждения и отобрал сумку с 500 гривнями. В это же время поступило сообщение о том, что тот же человек по месту своего проживания "совершает хулиганские действия". На месте происшествия правоохранители применили к мужчине "меры физического воздействия и наручники". Они утверждают, что мужчина сопротивлялся, а в какой-то момент ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть домовладельца.

Версия местных жителей, которые накануне устроили массовые беспорядки, отличается от официальной. Местные жители утверждают, что шестеро сотрудников полиции до смерти избили 31-летнего местного жителя Александра Цукермана.

Вскоре выяснилось, что погибший скончался от огнестрельных ранений. В него было выпущено три пули из травматического пистолета, две из них попали в сердце, третья – застряла в легком.