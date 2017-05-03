В Нежине пропал памятник Марку Бернесу

Памятник уроженцу Нежина установил меценат из Москвы в 2011 году. В 2017 году памятик исчез.

На этом месте был памятник Марку Бернесу, установленный за деньги московского мецената Уездные новости

Памятник советскому актеру и певцу Марку Бернесу исчез с постамента в Графском парке в

Как сообщает местное издание "Уездные новости", об исчезновении памятника правоохранительным органам сообщили жители города. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, что памятник Бернесу, который воспроизводит кадр из фильма "Два бойца", был установлен в ноябре 2011 года. Профинансировал памятник меценат из Прилук, а ныне житель Москвы Юрий Коптев.

Бернес (Нейман) - советский актер и певец, народный артист РСФСР. Родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года в еврейской семье. Умер 16 августа 1969 года в Москве.