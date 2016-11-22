В "ДНР" решили ввести "двойное гражданство"

Каждый житель ОРДО сможет сохранить украинское гражданство, уверены местные "чиновники".

Жителям Донбасса предлагают иметь "паспорт ДНР" и паспорт Украины nahnews.org

Жителиполучат местные "паспорта" и смогут оставить у себя паспорта украинские, считает так называемый "начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, сообщает " Остров ".

Во время эфира одного из местных каналов ведущая напомнила "начальнику миграционной службы" о том, что жители Донбасса остаются гражданами Украины.

"Предусмотрено двойное гражданство... Для чего и остается украинский паспорт (после получения "паспорта ДНР"). Никто его не забирает. Это право каждого человека делать с ним, что хочешь" - ответил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти "ДНР" выселяют жителей приграничных городов из домов, чтобы поселить там боевиков "ДНР".