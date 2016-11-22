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В "ДНР" решили ввести "двойное гражданство"

22 ноября в 17:30

Каждый житель ОРДО сможет сохранить украинское гражданство, уверены местные "чиновники".

Паспорт ДНР
Жителям Донбасса предлагают иметь "паспорт ДНР" и паспорт Украины
nahnews.org
Жители "ДНР" получат местные "паспорта" и смогут оставить у себя паспорта украинские, считает так называемый "начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека, сообщает "Остров".

Во время эфира одного из местных каналов ведущая напомнила "начальнику миграционной службы" о том, что жители Донбасса остаются гражданами Украины.

"Предусмотрено двойное гражданство... Для чего и остается украинский паспорт (после получения "паспорта ДНР"). Никто его не забирает. Это право каждого человека делать с ним, что хочешь" - ответил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что власти "ДНР" выселяют жителей приграничных городов из домов, чтобы поселить там боевиков "ДНР".

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР жители Украина гражданство
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