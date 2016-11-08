В НАПК утвердили процедуру проверки подачи электронных деклараций

Факт подачи чиновниками ежегодных деклараций будут проверять в десятидневный срок.

В НАПК установили сроки и порядок проверки подачи электронных деклараций Петр Порошенко/Facebook

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции приняло решение, устанавливающее порядок проверки факта подачи чиновниками, в котором учло замечания Министерства юстиции Украины.

Как сообщается на сайте НАПК, данное решение обеспечит унифицированную процедуру проверки факта подачи деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. В частности, установлены сроки, на протяжении которых ответственное подразделение или лицо органа, в котором работает субъект декларирования, должно проверить факт подачи деклараций.

Так, факт подачи ежегодных деклараций проверяется на протяжении 10 рабочих дней с граничной даты подачи подобных деклараций;

Наличие деклараций лиц, которые прекращают ответственную работу на государственной службе, проверяются на протяжении пяти рабочих дней со дня такого прекращения (если прекращение указанной деятельности состоялось по инициативе руководителя органа, в котором работал чиновник – в течение пяти рабочих дней после истечения срока в двадцать рабочих дней со дня его извещения о прекращении службы).

Подача деклараций чиновников, прекративших работу на госслужбе, проверяется в течение 10 рабочих дней с граничной даты подачи таких деклараций следующего за отчетным года, в котором их работа была приостановлена.

Декларации лиц, претендующих на занятие ответственных должностей, проверяются до их назначения или избрания на должность.

Отмечается, что в случае установления факта неподачи или несвоевременной подачи чиновником декларации, ответственное лицо органа, в котором он работает, сообщает об этом в НАПК.

В данный момент решение находится на повторной государственной регистрации в Минюсте.

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Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, пишет в ZN.UA экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в своей ствтье "Е-сокрытие и е-облава". Эти риски обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.