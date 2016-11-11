В НАПК утвердили порядок проверки е-деклараций и мониторинга образа жизни чиновников

В ближайшее время документы направят на регистрацию в Минюст.
Как сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, документом определены единые подходы для осуществления контроля и проверки поданных деклараций.
Согласно с Порядком, Антикоррупционное агентство осуществляет следующие виды контроля:
1) относительно своевременности подачи;
2) относительно правильности и полноты заполнения;
3) логический и арифметический контроль.
Также в пятницы НАПК утвердило "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
В ближайшее время оба документа направят на регистрацию в Министерство юстиции.
Напомним, что в Украине завершился первый этап е-декларирования. По состоянию на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год .
Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".
Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA