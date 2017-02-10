В НАПК утвердили порядок проверки е-деклараций

Утвержденный агентством порядок необходимо зарегистрировать в Минюсте
Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий члена агентства Руслана Рябошапки, соответствующее решение было принято на заседании НАПК в пятницу.
"Да, мы только что утвердили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – заявил Рябошапка.
Он также сообщил, что утвержденный порядок повезли на регистрацию в Минюст.
25 января Кабинет министров Украины создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций.
Тогда министр юстиции Павел Петренко напомнил, НАПК уже несколько месяцев не может разработать порядок проверки е-деклараций, который бы не противоречил Конституции и законам, и уже трижды Минюст отказывал в регистрации порядков.
"Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - добавил министр.Украинская правда