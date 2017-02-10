В НАПК утвердили порядок проверки е-деклараций

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Утвержденный агентством порядок необходимо зарегистрировать в Минюсте

В НАПК определились с порядком проверки деклараций чиновников Петр Порошенко/Facebook

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердилочиновников, разработанный Министерством юстиции.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий члена агентства Руслана Рябошапки, соответствующее решение было принято на заседании НАПК в пятницу.

"Да, мы только что утвердили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – заявил Рябошапка.

Он также сообщил, что утвержденный порядок повезли на регистрацию в Минюст.

25 января Кабинет министров Украины создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций.

Тогда министр юстиции Павел Петренко напомнил, НАПК уже несколько месяцев не может разработать порядок проверки е-деклараций, который бы не противоречил Конституции и законам, и уже трижды Минюст отказывал в регистрации порядков.

"Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - добавил министр.