Топ Новости
<
>

В НАПК утвердили порядок проверки е-деклараций

10 февраля в 16:37

Утвержденный агентством порядок необходимо зарегистрировать в Минюсте

реестр е-деклараций
В НАПК определились с порядком проверки деклараций чиновников
Петр Порошенко/Facebook
Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий члена агентства Руслана Рябошапки, соответствующее решение было принято на заседании НАПК в пятницу.

"Да, мы только что утвердили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – заявил Рябошапка.

Он также сообщил, что утвержденный порядок повезли на регистрацию в Минюст.

Читайте также: В СМИ назвали имена депутатов, которых ГПУ проверяет из-за деклараций

25 января Кабинет министров Украины создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций.

Тогда министр юстиции Павел Петренко напомнил, НАПК уже несколько месяцев не может разработать порядок проверки е-деклараций, который бы не противоречил Конституции и законам, и уже трижды Минюст отказывал в регистрации порядков.

"Это уже стыдно, когда на протяжении нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", - добавил министр.

По материалам: Украинская правда
Читайте также
Тэги проверка декларация НАПК
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости