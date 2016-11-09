В НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации

Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.

НАПК будет сверять сомнительные е-декларации с информацией из государственных реестров Петр Порошенко/Facebook

Для проверки информации из е-деклараций НАПК будет использовать базы данных из реестров госорганов, а также других источников информации, сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.

"Если будет установлена разная информация в декларации и в данных, которые к нам поступят, НАПК будет приглашать к себе субъект декларирования с просьбой предоставить пояснения по поводу тех разногласий, которые возникли", - сказал он.

"В случае подтверждения этого факта (несоответствия) НАПК будет осуществлять полную проверку декларации субъекта декларирования. По результату этой проверки будет открываться административное производство, будет составлен административный протокол и направляться в суд для привлечения к ответственности субъекта декларирования", - пояснил Радецкий.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".