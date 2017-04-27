В НАПК первые е-декларации общественных активистов ждут в следующем году

Декларации активистов должны охватывать период с 30 марта по 31 декабря этого года.

Общественные активисты начнут подавать декларации в 2018 году obozrevatel.com

Первыеобщественные активисты будут подавать в 2018 году, сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В связи с многочисленными обращениями относительно подачи электронных деклараций общественными активистами и членами общественных советов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращает внимание на то, что первые электронные декларации представители общественного сектора должны подавать в 2018 году", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Под обязательное декларирование с 1 января 2018 года, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", будут подпадать:

- члены наблюдательных советов государственного банка, государственных предприятий или государственных организаций, имеющих целью получение прибыли;

- члены конкурсных комиссий, образованных в соответствии с законом "О государственной службе" и законом "О службе в органах местного самоуправления";

- члены Общественного совета добродетели, созданного в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

- члены общественных советов и советов общественного контроля, которые образованы при государственных органах и принимают участие в подготовке решений по кадровым вопросам, мониторинге и оценке выполнения антикоррупционных программ.

При этом декларацией должен быть охвачен период с 30 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Напомним, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".