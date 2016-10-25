В НАПК объяснили нестабильную работу своего сайта большим количеством запросов

В агентстве призывают госслужащих заходить на сайт для заполнения е-деклараций по прямой ссылке.

В течение суток системой сайта НАПК было зафиксировано 3,8 млн запросов НАПК / Facebook

Официальный сайт Национального агентства по предотвращению коррупции, на котором государственные служащие должны заполнить свои, работает нестабильно из-за большого количества запросов.

"Только в течение последних суток системой было зафиксировано 3,8 млн запросов. На сегодня количество запросов в час составляет свыше 200 тысяч", - говорится в сообщении пресс-службы НАПК в Facebook.



В агентстве добавляют, что на данный момент проводятся работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования официального сайта.



А НАПК также призвали субъектов декларирования для доступа к системе "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" использовать прямую ссылку для заполнения деклараций portal.nazk.gov.ua.

Срок подачи электронных деклараций истекает 30 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что НАБУ призвало НАПК регламентировать форму представления декларации. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительные".

Подробнее о системе электронного декларирования можно прочитать в статье Романа Ивченко "е-декларирование: старт или финиш?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".