В "Нафтогазе" указали на отсутствие связи задержания Переломы с его работой в компании

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Руководство НАК проявило готовность сотрудничать со следствием после задержания первого замглавы ее правления.

В "Нафтогазе" открестились от уголовного дела, в рамках которого правоохранители задержали Сергея Перелому Андрей Товстыженко, ZN.UA

Уголовное производство, в рамках которого правоохранители 20 апреля задержали первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины", не связано с его работой в компании.

Соответствующее сообщение подготовила пресс-служба "Нафтогаза". Отмечается, что компания подтверждает "неизменную готовность" сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела.

Напомним, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.