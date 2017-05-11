В Нацполиции хотят проверить информацию из документального фильма об убийстве Шеремета

По этому поводу будет созвана следственная группа, которая ведет это дело.

Документальный фильм об убийстве Шеремета присоединят к расследованию Нацполиции и проверят факты RFERL.org

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что хочет проверить и приобщить к уголовному производству документальный фильм-расследование журналистов об. По этому поводу Князев созвал в четверг 11 мая на совещание следственную группу Национальной полиции, которая занимается делом об убийстве Шеремета, пишет " Украинская правда ".

Во время этого совещания, группа обсудит ошибки следствия и изучит факты, которые обнаружили журналисты.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.