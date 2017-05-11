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В Нацполиции хотят проверить информацию из документального фильма об убийстве Шеремета

11 мая в 12:58

По этому поводу будет созвана следственная группа, которая ведет это дело.

Павел Шеремет
Документальный фильм об убийстве Шеремета присоединят к расследованию Нацполиции и проверят факты
RFERL.org
Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что хочет проверить и приобщить к уголовному производству документальный фильм-расследование журналистов об убийстве Павла Шеремета. По этому поводу Князев созвал в четверг 11 мая на совещание следственную группу Национальной полиции, которая занимается делом об убийстве Шеремета, пишет "Украинская правда".

Во время этого совещания, группа обсудит ошибки следствия и изучит факты, которые обнаружили журналисты.

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Напомним, 10 мая состоялась премьера документального фильма-расследования об убийстве Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления.  В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

По материалам: Украинская правда
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Тэги Шеремет журналист убийство фильм полиция
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