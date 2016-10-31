В начале ноября в Украине похолодает еще больше

Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

В Киеве ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков liveinternet.ru

На территорию Украины переместится порция холодного и влажного воздуха. В ближайшие сутки, 1 ноября, ожидается небольшой мокрый снег, в западных областях - умеренный мокрый снег и дождь, днем без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 6-9°.

В Киеве ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

В среду, 2 ноября, в западных, северных, днём и в центральных областях дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 8° мороза, в западных областях 1-5° тепла; днём в Украине 0-5° тепла, в западной и южной частях 5-10°.

В Киеве - мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.