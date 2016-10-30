В начале недели в Украине сохранится холодная погода со снегом и дождем

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Погоду в Украине будет определять прохладная и влажная воздушная масса.

Улучшения погоды пока не ожидается Василий Артюшенко, ZN.UA

В понедельник, 31 октября, в Украине ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и на крайнем юге страны до 10°, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.

Во вторник, 1 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных и южных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла, в западной и южной частях до 8°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора Укргидрометцентра.