В начале недели в Украине похолодает

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На большую часть территории Украины распространится умеренно влажный и холодный воздух, лишь в восточных, Запорожской областях и в Крыму будет сыро и относительно тепло.

Оттепель закончилась, возвращаются морозы

В понедельник, 16 января, в восточных, Запорожской областях и в Крыму мокрый снег, местами с дождем, в отельных районах гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 4-9°, в западных областях 8-13° мороза, днем 1-6° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 4-9° мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер в переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

На вторник, 17 января, синоптики прогнозируют без существенных осадков, лишь в Крыму и на юге Одесской области мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14º мороза, днем 2-7° мороза; в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла.

В Киеве 17 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 3-5° мороза.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщила, что в Украине ожидается постепенное потепление к концу текущей недели и новое снижение температуры воздуха 18-19 января. "Следующее похолодание произойдет вследствие скандинавского антициклона. Но это похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, морозы будут не такими большими - до минус 15-17 градусов", - сообщила Адаменко.