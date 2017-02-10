В НАБУ заявили об отсутствии полного доступа к е-декларациям

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В настоящее время детективы Бюро теряют много времени, проверяя деклараций чиновников почти "вручную".

Директор НАБУ пообещал еще больше уголовных производств в отношении чиновников в случае предоставления доступа к базам е-деклараций Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пока не предоставило Национальному антикоррупционному бюро Украины () ни одного материала по электронным декларациям о возможном незаконном обогащении, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

По словам Сытника, Бюро продолжает надеяться на предоставление полного доступа к декларациям чиновников.

"Сейчас, к сожалению, НАБУ является единственным из правоохранительных и государственных органов, который фактически проводит расследование по декларациям. Ни одного материала по незаконному обогащению мы из Национального агентства по предотвращению коррупции не получали. Все 30 производств, которые мы зарегистрировали, – это наши наработки", - отметил Сытник во время брифинга в пятницу.

Директор Бюро подчеркнул, что именно НАПК является тем специализированным органом, который должен заниматься этой работой в первую очередь.

"Мы призываем их (НАПК – ред.) как можно быстрее дать нам доступ к базе данных. Сейчас мы проверяем декларации фактически вручную. То есть, берем декларации и в дальнейшем, используя базы данных, к которым у нас есть доступ, начинаем проверять", - рассказал о механизме проверок директор НАБУ.

По словам Сытника, первые подозрения по этим делам уже готовятся.

"Когда у нас будет полный доступ, то будет совершенно другое качество работы. Потому что мы тогда сможем задействовать те аналитические программы, которые у нас есть и которые мы собираемся в ближайшее время получить, в том числе, от международных партнеров. Тогда эти проверки будут проходить намного быстрее", - подчеркнул Артем Сытник.

По словам директора Бюро, НАБУ заинтересовано в проведении проверок деклараций чиновников до тех пор, пока у НАПК не появятся ресурсы для выполнения этой работы.

"Надеюсь, что рабочая группа по доступу к базам данных как можно быстрее завершит свою работу, мы получим доступ и сможем делать свою работу в более автоматизированном режиме", - резюмировал Артем Сытник.

В отчете о работе Бюро в период с августа 2016 года по февраль 2017 года, обнародованному Бюро в пятницу на брифинге, говорится, что в настоящее время НАБУ расследует 25 уголовных производств о незаконном обогащении или внесении недостоверных сведений в электронную декларацию судьями, депутатами и другими высокопоставленными чиновниками.

Согласно данным НАБУ, на стадии досудебного расследования фигурантами уголовных производств государству возвращено более 115 млн гривень в добровольном порядке. Также детективы Бюро предотвратили хищение более 0,5 млрд гривень и установили убытки государству на сумму почти 83 млрд гривень.

"По состоянию на конец января в суд направлено 50 уголовных производств. Общая сумма предмета преступлений в этих производствах составляет 1,7 млрд гривень. На сегодняшний день 12 обвинительных приговоров вступили в силу, но сразу хочу подчеркнуть, что это работа детективов именно в части соглашений со следствием фигурантами, которые хотели сотрудничать со следствием", - пояснил директор НАБУ.

30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирование должно стать наличие в НАПК "способности, ресурсов и независимости" для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Как сообщил директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник, общая сумма ущерба по делам, которые расследует НАБУ, составляет 82 миллиарда гривень. Самое крупное из них – дело народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в создании преступной группы, которая нанесла государству 3 миллиарда гривень убытков.

Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".