В НАБУ сообщили об админнарушении при покупке Лещенко квартиры

Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы Радіо Свобода

В покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения, об этом в понедельник, 19 сентября, заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.

По его словам, это нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

"Эта сумма предоставляется вообще без процентов, поэтому в этом есть нарушение. Не в самой сумме", – отметил Сытник.

Сытник также процитировал норму закона, согласно которой "подарок – это денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляются бесплатно или по цене, ниже минимальной рыночной".

Одновременно он подчеркнул, что админнарушения являются компетенцией не НАБУ, а НАПК.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет".