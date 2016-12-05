В НАБУ отказались предоставлять информацию о Манафорте и "черной бухгалтерии" ПР

В антикоррупционном бюро не видят "правовых оснований" для предоставления информации общественности.

Информация об соратнике Дональда Трампа, "наследившем" в Украине, оказалась под запретом

отказалось предоставлять любую информацию о близком к окружению новоизбранного президента США Дональда Трампа Поле Манафорте, говорится в ответе на журналистский запрос " Украинской правды ".

В запросе журналисты издания спрашивали о том, обращались ли детективы НАБУ в компетентные органы США по поводу допроса Манафорта в деле о "черной бухгалтерии" ПР, обращались ли органы США к детективам НАБУ по поводу "черной бухгалтерии" ПР, известно ли детективам, расследуют ли в США причастность Манафорта к черной бухгалтерии в контексте их внутренних расследований.

В ответе на запрос пресс-служба НАБУ сослалась на "отсутствие правовых основания предоставлять запрашиваемую информацию".

Журналистский запрос был отправлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины 7 ноября 2016 года. До объявления результатов президентских выборов США, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

Манафорт был руководителем избирательного штаба Трампа, однако после того, как стало известно, о его причастности к скандалу с "черной бухгалтерией ПР", политик сложил с себя полномочия. Тем не менее Пол Манафорт до сих пор является членом команды Дональда Трампа.

Ранее NYT писало, что советник Трампа и Януковича вел бизнес с олигархами в Украине и создал "Оппоблок". Отмечалось, что Манафорт вернулся к политической деятельности в Украине раньше, чем ожидалось.

В августе 2016 года Washington Post подметил, что Манафорт помогает Трампу теми же методами, что и Януковичу, пытаясь создать в США страх перед "фальсификацией" выборов.