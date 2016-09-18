В МВД определились с основной версией причины гибели замглавы АП Таранова – СМИ

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Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение действующих на транспорте правил".

Полиция обещает сообщить дополнительную информацию об обстоятельствах гибели Таранова после проведения необходимых экспертиз Сайт президента Украины

В Министерстве внутренних дел склоняются к версии, что заместитель главы Администрации президентапогиб в результате несчастного случая.

Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в МВД, правоохранители не раcполагают информацией, указывающей на возможную уголовную составляющую происшествия.

В пресс-службе Национальной полиции, в свою очередь, сообщили, что по факту гибели Таранова открыто уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (Нарушение действующих на транспорте правил), а также пообещали сообщить дополнительную информацию после проведения необходимых экспертиз.

Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.