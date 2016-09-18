В МВД определились с основной версией причины гибели замглавы АП Таранова – СМИ

Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение действующих на транспорте правил".
Как сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в МВД, правоохранители не раcполагают информацией, указывающей на возможную уголовную составляющую происшествия.
В пресс-службе Национальной полиции, в свою очередь, сообщили, что по факту гибели Таранова открыто уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины (Нарушение действующих на транспорте правил), а также пообещали сообщить дополнительную информацию после проведения необходимых экспертиз.
Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.
Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,