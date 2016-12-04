В МВД назвали фамилии полицейских, погибших при перестрелке в Княжичах

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Из-за несогласованных действий погибли двое сотрудников Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

В МВД выразили соболезнования родным погибших полицейских Антон Геращенко/Facebook

Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины выразило соболезнования родным пятерых полицейских, которые погибли во время спецоперации в селе Княжичи Киевской области.

Как сообщается на сайте МВД, во время выполнения служебных обязанностей погибли:

начальник отдела управления КОРД Главного управления Национальной полиции в г. Киеве майор полиции Виталий Валецкий

МВД Украины

оперативный сотрудник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве старший лейтенант полиции Юлиан Рудько

МВД Украины

оперативный сотрудник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве лейтенант полиции Александр Маница

МВД Украины

младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Евгений Куртев

МВД Украины

младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны старший сержант полиции Сергей Орлов

МВД Украины

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.