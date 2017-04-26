В Москве хотят продлить арест украинского журналиста Сущенко

Дело рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

Сущенко хотят арестовать еще раз Facebook/роман Цимбалюк

Лефортовский суд Москвы в РФ в среду, 26 апреля, рассмотрит дело о продлении ареста украинского журналиста Романа Сущенко , которого в России обвиняют в шпионаже, сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении моему подзащитному Сущенко меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщил Фейгин в комментарии для РИА "Новости".

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.