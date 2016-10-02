В Москве арестовали украинского журналиста за "шпионаж"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Журналисту "Укринформа" Роману Сущенко не позволили сообщить семье о задержании и аресте.

В заложниках у кремлевского режима оказался еще один гражданин Украины linkedin.com

В следственном изоляторе "Лефортово" в Москвежурналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, арестованного по подозрению в шпионаже.

Члены Общественной наблюдательной комиссии случайно обнаружили украинского журналиста в СИЗО, сообщает "Открытая Россия".

"Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения в Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить",– сообщила правозащитник Зоя Светова, добавив, что сотрудники СИЗО запретили им расспрашивать журналиста об уголовном деле против него.

Сущенко успел сообщить, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Журналисту предоставили государственного адвоката.

Также Сущенко попросил правозащитников известить о его аресте украинского консула, который вскоре подтвердил информацию об аресте украинского журналиста в Москве.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщил, что его ведомство выясняет обстоятельства задержания украинского журналиста в РФ.

"Юридический отдел министерства собирает информацию относительно обстоятельств и причин задержания", – написал Стець на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 2 октября.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.