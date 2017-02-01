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В моргах Донецка находится 42 тела российских военных – разведка

1 февраля в 11:22

Боевики понесли потери в результате ведения ответного огня силами АТО.

Донецк1
Тела российских военных доставляют в морги больниц Донецка
ДАН
Российско-террористические войска несут весомые боевые потери. По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения ответного огня силами АТО, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния личного состава и частичной потерей управления, подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры", – отмечают в управлении.

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В ночь на 1 февраля боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из "Градов" и предприняли новую попытку штурма. В данный момент бой за Авдеевку продолжается.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. На текущий момент началась добольвольная эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Авдеевка обстрел Россия Донецк АТО боевики разведка
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