В Минздраве рассказали о направлениях новой реформы экстренной медпомощи

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Правительство хочет готовить парамедиков и создавать медицинский колл-центр, но не спешит решать ситуацию с финансированием ЭМП.

В Минздраве взялись за новую реформу экстренной медпомощи, не успев завершить предыдущую kievcity.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский объявил о старте реформы экстренной медицинской помощи и представил шесть ее главных приоритетов, пишет в своей статье дляОльга Скрипник.

Автор отмечает, что Минздрав форсирует старт новой реформы ЭМП, хотя за минувшие четыре года не удалось выполнить даже половины задач, предусмотренных принятым в 2012 году законом Украины "Об экстренной медицинской помощи".

Представляя реформу, Линчевский, назвал среди основных ее целей следующие:

1. Медицинская подготовка полицейских и спасателей, которые, как правило, первыми прибывают на чрезвычайные происшествия. Они должны будут пройти курс медицинской подготовки, чтобы получить базовые навыки по оказанию помощи пострадавшим до приезда медиков.

2. Улучшение диспетчерской системы и создание колл-центра. Колл-центр будет использоваться для предоставления всем желающим конфиденциальных медицинских консультаций, и будет функционировать 24 часа в сутки.

3. Расширение сети подстанций ЭМП, предусматривающее доведение количества карет скорой до реальной потребности пациента и оптимизацию сети их размещения.

4. Дополнительная подготовка врачей и фельдшеров ЭМП. Медики пройдут дополнительное обучение (четыре модуля по пять дней), которое приблизит их практические навыки к уровню западных стандартов. Помимо этого, экстренная медпомощь будет стандартизирована через введение западных протоколов на всех уровнях.

5. Разработка учебных программ для специалистов по догоспитальной помощи, на основе которых будет создана должность парамедика (сегодня это фельдшер по медицине неотложных состояний). Обучение парамедика будет занимать три года и приравниваться к получению степени бакалавра. в Украине появится также должность экстренного медицинского техника (водителя), подготовка которого будет занимать три недели.

6. Создание в медицинских учреждениях страны отделений экстренной медицинской помощи, которые будут принимать пациента от бригады ЭМП и оказывать ему помощь.

Как отмечает автор, подготовка реформы совпала с акциями протеста медиков ЕМП в нескольких областных центрах, связанная с отменой надбавок к зарплатам. Адекватной реакции на требования сотрудников ЭМП от Минздрава не последовало.

Скрипник пишет, что по оценке специалистов, реформа не предлагает ничего кардинально нового (кроме парамедиков), а основной проблемой работы ЄМП на сегодня являются проблемы с финансированием.

"Не секрет, что экстренная помощь попала в фокус потому, что не нуждается в подготовке и принятии новых законов. Для ее эффективной деятельности необходимы только нормальное финансирование и выполнение планов, намеченных несколько лет назад", – заключила она.

Ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что около 50% затрат на здравоохранение в Украине финансируется из кармана пациента. Он рассказал журналистам, что если государство тратит на здравоохранение около 3% ВВП, то примерно столько же тратят пациенты, оплачивая медуслуги и покупая лекарства. Таким образом, общие затраты на медицину в Украине могут составить до 6% ВВП.

Подробнее о новой реформе системы ЭМП читайте в статье Ольги Скрипник "Реформа экстренной медпомощи — будет больно" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".