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В Минздраве пообещали, что в 2017 году подешевеют более тысячи наименований лекарств

12 ноября в 09:03

Прежде всего речь идет о препаратах для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.

медицина лекарства таблетки
В Минздраве обещают, что лекарства станут доступнее
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Перечень лекарств, которые, как ожидается, подешевеют в 2017 года, будет состоять из более чем тысячи наименований, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык во время презентации проекта "Доступные лекарства" в Житомире, сообщает УНИАН.

По его словам, прежде всего речь идет о препаратах для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. "Препараты, которые будут закупаться, входят в национальный перечень лекарственных средств. Этот перечень будет сформирован до нового года и будет состоять из более чем тысячи наименований, которые сегодня есть. Это будут международные непатентованные названия, которые есть в протоколах лечения большинства стран Европы, США и имеют настоящее действующее вещество", – подчеркнул Илык.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел с 1 января 2017 года так называемые референтные (усредненные) цены на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.

16 июня президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О лекарственных средствах" об упрощении государственной регистрации лекарственных средств. Порошенко назвал принятие закона неординарным событием, к которому страна шла долгие годы, когда представители власти, бизнеса и монополисты рынка медицинских препаратов пытались выстроить барьеры.

По материалам: УНИАН
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