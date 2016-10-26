В Минюсте заявили о выполнении люстрационного закона на 98%

Почти пять тысяч человек подпадали под запрет работать на госслужбе.

По словам Козаченко, закон об очищении власти сработал очень эффективно Facebook/Татьяна Козаченко

По результатам проверки министерства юстиции Украины, закон об очищении власти был выполнен на 98%, заявила глава департамента по вопросам люстрации минюста Татьяна Козаченко.

"Если говорить о критериях отстранения от государственных должностей высших чинов, которые были на своих должностях более года или в период Революции Достоинства, то в том случае закон об очищении власти сработал очень эффективно", - сказала Козаченко в эфире Espreso.tv.

Она добавила, что закон об очищении власти не стал таким радикальным и широким, как на это надеялось общество.

Козаченко отметила, что почти пять тысяч человек подпадали под запрет работать на государственной службе согласно закона об очищении власти. Эти люди или уволились по собственному желанию, или к ним применили закон о люстрации.

Козаченко подчеркнула, что есть 2% нарушений, информация о которых есть на сайте министерства юстиции.

Напомним, 9 июня народные депутаты Леонид Емец и Егор Соболев заявили, что КСУ собирается признать неконституционными ключевые положения закона об очищении власти. Их заявление было подкреплено копией резолютивной части соответствующего решения.

Закон о люстрации ("Об очищении власти") вступил в силу 16 октября 2014 года. Закон запрещает для высокопоставленных чиновников режима экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении 5 или 10 лет.

В декабре 2015 года стало известно, что люстрационную проверку в Украине проходят почти 50 тысяч чиновников.

При этом, в мае глава департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко рассказала, что под действие закона "Об очищении власти" за полтора года попало всего 940 госчиновников из 5 тысяч.