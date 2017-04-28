В МинВОТ назвали число пропавших без вести в Украине

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По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.

Черныш рассказал, сколько в Украине может быть пропавших без вести людей

В Украине не существует единой системы учета пропавших без вести и их число может достигать четырех тысяч человек, заявили внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Система учета в Украине фрагментирована, и единой цифры нет. У нас есть координационный центр СБУ, и он ведет определенный учет, однако системы, которая бы позволяла консолидировать всю информацию, нет", - сказал Черныш.

По его словам, Красный Крест приводит число пропавших до двух тысяч человек. При этом Черныш сразу уточняет, что это не точная информация, а исключительно их оценки.

"Мы говорили со многими экспертами, и они неофициально говорят, что по некоторым признакам можно судить, что речь идет о числе – до четырех тысяч пропавших без вести", - добавил министр.

По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.

Ранее в МинВОТ сообщили, что вопрос о прекращении энергоснабжения оккупированных районов Донецкой области в данный момент обсуждается, однако не стоит так остро, как в Луганской области.