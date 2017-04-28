Топ Новости
<
>

В МинВОТ назвали число пропавших без вести в Украине

28 апреля в 15:38

По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.

Вадим Черныш
Черныш рассказал, сколько в Украине может быть пропавших без вести людей
В Украине не существует единой системы учета пропавших без вести и их число может достигать четырех тысяч человек, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Система учета в Украине фрагментирована, и единой цифры нет. У нас есть координационный центр СБУ, и он ведет определенный учет, однако системы, которая бы позволяла консолидировать всю информацию, нет", - сказал Черныш.

По его словам, Красный Крест приводит число пропавших до двух тысяч человек. При этом Черныш сразу уточняет, что это не точная информация, а исключительно их оценки.

"Мы говорили со многими экспертами, и они неофициально говорят, что по некоторым признакам можно судить, что речь идет о числе – до четырех тысяч пропавших без вести", - добавил министр.

По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.

Читайте также: Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе

Ранее в МинВОТ сообщили, что вопрос о прекращении энергоснабжения оккупированных районов Донецкой области в данный момент обсуждается, однако не стоит так остро, как в Луганской области.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги пропавшие Украина СБУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...