В МинВОТ назвали число пропавших без вести в Украине

По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.
"Система учета в Украине фрагментирована, и единой цифры нет. У нас есть координационный центр СБУ, и он ведет определенный учет, однако системы, которая бы позволяла консолидировать всю информацию, нет", - сказал Черныш.
По его словам, Красный Крест приводит число пропавших до двух тысяч человек. При этом Черныш сразу уточняет, что это не точная информация, а исключительно их оценки.
"Мы говорили со многими экспертами, и они неофициально говорят, что по некоторым признакам можно судить, что речь идет о числе – до четырех тысяч пропавших без вести", - добавил министр.
По данным СБУ, официально лиц со статусом пропавших без вести в Украине 410.
Ранее в МинВОТ сообщили, что вопрос о прекращении энергоснабжения оккупированных районов Донецкой области в данный момент обсуждается, однако не стоит так остро, как в Луганской области.Интерфакс-Украина