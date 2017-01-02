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В минувшие сутки в зоне АТО были ранены четверо украинских военных

2 января в 13:20

Погибших за минувшие сутки не было.

1АТО1 ВСУ
За минувшие сутки погибших не было, четверо украинских военных получили ранения
Пресс-центр АТО/Facebook
Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки погибших не было, четверо украинских военных получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Сообщалось, что боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО в минувшие сутки.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО погибшие ранение
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