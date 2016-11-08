В Минске сегодня обсудят вопрос освобождения заложников – Геращенко

Освобождение заложников будет ключевой темой переговоров.

Геращенко поехала в Минск обсуждать вопрос освобождения заложников Василий Артюшенко, ZN.UA

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы в Минске 8 – 9 ноября будет обсуждать вопрос освобождения граждан Украины, находящихся в заложниках у боевиков в "ДНР" и "ЛНР", сообщила представитель Украины в этой подгруппе, народны депутат Украины Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook. Она отметила, что освобождение заложников будет "ключевой темой на переговорах".

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявляла, что процесс освобождения заложников фактически заблокирован. По словам Геращенко, террористы удерживают в заложниках 110 человек.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о местонахождении 57 заложников в ОРДЛО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.