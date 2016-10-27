В Минске поддержали разведение сил в Донбассе по всей линии соприкосновения

До сих пор не решены проблемы с доступом СММ ОБСЕ на участки разведения сил.

В ОБСЕ заявили, что прекращение огня способствовало бы скорейшей имплементации рамочного решения о разведении сил Reuters

ОБСЕ во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске поддержала разведение сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа решительно и принципиально поддерживает разведение сил по всей линии соприкосновения. Это решающий фактор для достижения доверия. При этом прекращение огня способствовало бы скорейшей имплементации рамочного решения о разведении сил", - заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик журналистам по итогам встречи в среду, 26 октября, сообщает DW.

Сайдик добавил, что во время встречи стороны обсуждали вопросы модальности местных выборов, имплементацию формулы Штайнмайера, вопросы амнистии и ряд вопросов экономического урегулирования.

Он отметил, что также обсуждались вопросы о поставке воды и электроэнергии в ОРДЛО, о восстановлении железнодорожных путей и линий электропередачи.

Сайдик почеркнул, что до сих поре не решены проблемы с доступом специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на участки разведения сил.

Он также добавил, что координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш в настоящее время посещает задержанных украинских военных в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сообщалось, что представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины Борис Грызлов первым покинул комнату переговоров в Минске без комментариев.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.