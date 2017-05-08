В Минобороны взрывы на дороге к "Саур-Могиле" назвали "яркой провокацией"

Данный инцидент – часть российской "многоходовки", направленной на дискредитацию Киева, считают в ведомстве.

В Минобороны прокомментировали информацию о взрывах под "Саур-Могилой" Министерство обороны Украины

Взрывы на пути к мемориальному комплексу "Саур-Могила", о которых 8 мая заявили в ОРДО, являются спланированной провокацией накануне дня победы, заявил спикер Минобороны по вопросамАндрей Лысенко.

В комментарии "Радіо Свобода" Лысенко обратил внимание на то, что взрыв прогремел именно перед прибытием российских и местных журналистов.

"Взрыв прогремел, по оперативным данным, за некоторое время перед приездом, собственно, журналистов. Как раз им и показали какую-то воронку свежую… что якобы, это может быть украинская ДРГ. Но ни одного свидетеля, ни одного свидетельства этому нет, поэтому мы считаем это яркой провокацией накануне такого праздника", ­­­– заявил он.

По словам представителя Минобороны, данный инцидент – "многоходовка", начатая министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который на официальном уровне обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей.

Так, в интервью российскому телеканалу "Мир" Лавров заявил, что "украинские силовики регулярно устраивают вооруженные провокации на линии столкновения в Донбассе, чтобы не выполнять политической части минских соглашений".

Ранее российские СМИ сообщили, что на дороге к находящемуся в ОРДО мемориальному комплексу "Саур-Могила", по которой должен был проследовать кортеж главаря "ДНР" Александра Захарченко, произошли взрывы.

Утверждается, что взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами.

По этой же дороге, как отмечается, должен был ехать и автомобиль с Захарченко. Пострадавших нет.