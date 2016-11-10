В Минобороны Украины назвали очередным фейком заявление ФСБ о новых "диверсантах в Крыму"

Российские спецслужбы снова пытаются доказать свою "эффективность".

Украинских диверсантов в Крыму нет, ФСБ в очередной раз вводит всех в заблуждение nac.gov.ru

Сообщение российской ФСБ о якобы задержании "украинских диверсантов" в Севастополе не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны Украины. Таким образом российские спецслужбы в очередной раз пытаются ввести в заблуждение не только руководство в Кремле, но и все международное сообщество, подчеркнул спикер МОУ Андрей Лысенко.

"В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - сказал Лысенко в комментарии "Интерфакс-Украина" утром в четверг, 10 ноября.

По его словам, если проанализировать последние заявления ФСБ РФ, их предыдущие высказывания, то "можно сделать вывод, что ФСБ превратилась в фабрику вранья".

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". В ГУР подчеркивают, что подобные заявления российских спецслужб "направлены на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова".

Ранее утром ФСБ РФ заявила о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Отметим, что аналогичное заявление ФСБ РФ сделала также ровно три месяца назад. 10 августа российская спецслужба объявила о якобы ликвидации в Крыму агентурной сети украинской разведки, а также о гибели российского военного в ходе "боестолкновения".

В то же время, по информации группы "Информационное сопротивление", перед заявлением ФСБ в Крыму РФ отрабатывала на учениях в Крыму аналогичный сценарий с "диверсантами". Однако после того, как что-то пошло не так, ФСБ решила обвинить украинскую сторону для сокрытия провала учений.