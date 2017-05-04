В Минобороны подтвердили ранения девяти солдат ВСУ в Донбассе

Никто из военных ВСУ не погиб.

В Министерстве обороны подтвердили ранения девяти военных ВСУ Пресс-центр АТО/Facebook

Девять украинских военных получили раненияв Донбассе за минувшие сутки, 3 мая, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако девять военнослужащих ВСУ получили ранения и боевые травмы ", - сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, пятеро военнослужащих были ранены в районе поселка Гнутово, еще трое – в Авдеевке, Новоалександровке и Водяном. Кроме этого боец ВСУ был ранен в районе шахты "Бутовка".

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.