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В Минобороны подтвердили ранения девяти солдат ВСУ в Донбассе

4 мая в 13:31

Никто из военных ВСУ не погиб.

потери ранения
В Министерстве обороны подтвердили ранения девяти военных ВСУ
Пресс-центр АТО/Facebook
Девять украинских военных получили ранения в зоне АТО в Донбассе за минувшие сутки, 3 мая, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако девять военнослужащих ВСУ получили ранения и боевые травмы ", - сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, пятеро военнослужащих были ранены в районе поселка Гнутово, еще трое – в Авдеевке, Новоалександровке и Водяном. Кроме этого боец ВСУ был ранен в районе шахты "Бутовка".

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ВСУ АТО ранение Минобороны
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