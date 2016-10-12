В Минобороны подтвердили отказ от седьмой волны мобилизации

С начала года на военную службу по контракту привлекли свыше 50 тыс. человек, что дало м возможность укомплектовать все военные части.

Мобилизации пока не будет КГГА

В Министерстве обороны Украины подтвердили отказ от седьмой волны мобилизации.

"Решения нет, и нет такой необходимости", - сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Он напомнил, что с начала года в Украине привлечь на военную службу по контракту удалось свыше 50 тыс. человек. "Это дало нам возможность укомплектовать все военные части, которые проходят соответствующий уровень подготовки на полигонах и далее по плану Генштаба ВСУ осуществляется ротация в зоне АТО", - отметил Руснак.

11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.