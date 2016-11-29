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В Минобороны назвали общее количество потерь за время АТО

29 ноября в 12:56

Данные Минобороны отличаются от данных, озвученных ранее президентом Украины Петром Порошенко.

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За время АТО погибли 2145 украинских военных - Минобороны
Полк "Азов"/Facebook
За время проведения АТО на востоке Украины погибли 2 145 военнослужащих ВСУ, сообщается в ответе Министерства обороны Украины на запросы сайта "Доступ к правде".

"По состоянию на 21 ноября 2016 года погибло 2145 военнослужащих,  небоевые потери оставили 487 (умерших) военных, ранения получили 7091 бойцов ВСУ", - говорится в ответе Минобороны.

Также отмечается что, среди погибших воинов ВСУ – 335 офицеров и 1807 солдат и сержантов (старшин). Кроме того, из числа призванных во время частичной мобилизации погиб 691 боец.

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Доступ до правди

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Доступ до правди

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Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он.

По материалам: Доступ до правди
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Тэги ВСУ Минобороны АТО военнослужащие
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