В Минобороны назвали общее количество потерь за время АТО

Данные Минобороны отличаются от данных, озвученных ранее президентом Украины Петром Порошенко.

За время АТО погибли 2145 украинских военных - Минобороны Полк "Азов"/Facebook

"По состоянию на 21 ноября 2016 года погибло 2145 военнослужащих, небоевые потери оставили 487 (умерших) военных, ранения получили 7091 бойцов ВСУ", - говорится в ответе Минобороны.

Также отмечается что, среди погибших воинов ВСУ – 335 офицеров и 1807 солдат и сержантов (старшин). Кроме того, из числа призванных во время частичной мобилизации погиб 691 боец.

Доступ до правди

Доступ до правди

Ранее президент Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ за все время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он.