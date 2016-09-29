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В Минобороны назвали калорийность нового сухого пайка для ВСУ

29 сентября в 22:53

Калорийность продовольственных наборов для бойцов в зоне АТО составит 4200 ккал в сутки.

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Новый сухпаек можно непрерывно использовать в течение 21 дня
Сайт Минобороны Украины
В Министерстве обороны Украины согласовали состав и калорийность нового сухого пайка для военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.

"Калорийность полевых продовольственных наборов нового образца – 3500 ккал, а в усиленном варианте для военнослужащих в зоне проведения АТО – 4200 ккал в сутки. К повышенной норме дополнительно включаются мясное блюдо на ужин (тушеное мясо говядины или свинины – 200 граммов), шоколад, изюм, кофе и сахар", – говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что благодаря использованию современных технологий, новый сухпаек можно непрерывно использовать в течение 21 дня. Ассортимент блюд расширен до 18, а при разработке меню учли особенности национальной кухни.

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Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайковДеньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.

Как сообщалось, в конце июля Степан Полторак нагрянул с проверкой в одну из воинских частей в Одессе, где выявил многочисленные нарушения с фере организации питания военных. 

А перед этим Полторак поручил военной службе правопорядка провести расследование ситуации с качеством питания в 169-м учебном центре "Десна" и передать материалы в военную прокуратуру.

В сентябре прошлого года министр обороны заявил, что питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Минобороны Полторак продовольствие пайки ВСУ НАТО
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