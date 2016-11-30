В Минобороны допускают вероятность российского ракетного удара в ответ на ракетные пуски ВСУ

В Минобороны подтвердили информацию ZN.UA о российской угрозе ответить силой на проведение Украиной ракетных стрельб над Черным морем.
"Исходя из их действий за эти годы, от них (России) можно ожидать много чего плохого и негативного", - цитирует "Интерфакс-Украина" его заявление на брифинге в среду.
Представитель оборонного ведомства подтвердил, что проинформирован о ноте украинскому военному атташе в связи с запланированными учениями. По его словам, в официальная информация по данному вопросу должна появиться до конца дня.
Дублян, при этом, отметил, что ракетные стрельбы организовываются Украиной на собственной территории в соответствии со всеми международными нормами.
"Даты проведения стрельб определены 1 и 2 декабря. Повторяю: мы не нарушаем ни одной международной нормы, в том числе при проведении данных стрельб", - заключил он.
Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.
Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.
25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.
В среду, 30 ноября, также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".Интерфакс-Украина