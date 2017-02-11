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В Министерстве оккупированных территорий хотят вернуть Донбасс в 2018 году

11 февраля в 09:28

Содержание ОРДЛО станет чрезвычайно дорогим для России, считает советник министра.

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Грымчак хочет вернуть Донбасс за полтора года
delfi.ua
Украина восстановит контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей до конца 2018 года, сообщил советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", - сказал Грымчак в эфире Эспрессо.ТВ.

Грымчак отметил, Украина делает все, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили на одного человека груз, который можно перевозить, - 75 кг. Что сделал Захарченко энд компани? Они уменьшили с той стороны до 50. Они защищают свой рынок. А вы нам рассказываете, что вот мы такие дураки, что делаем это. И мы на сегодняшний день идем этим путем, мы хотим тех людей, которые прибывают на неподконтрольную, на сегодня, территорию, вернуть и в культурную, и в финансовую, и в другие сферы", - сказал советник министра.

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По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев, которые приняли бы участие в референдуме (53,6%), поддержали бы официальное признание оккупации ОРДЛО и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

Напомним, что в январе президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею политиков, которые призывали отказаться от Донбасса. "Как не прискорбно говорить об этом в День Соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?" - сказал Порошенко.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги территория оккупация Донбасс
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