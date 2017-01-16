В Мининфраструктуры анонсировали запуск поезда из Мукачево в Будапешт в 2017 году

Новым "поездом номер один", по мнению чиновников, должен стать поезд в Европу, а не в Москву.

Новые составы должны отправиться в европейские города уже в 2017 году Андрей Товстыженко, ZN.UA

Еспресо"

рассказали о планах по запуску ряда новых поездов в города Европы до конца 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на телеканал "

"В настоящее время рассматриваем новое направление в Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление в Словакию", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, в последние десятилетия "поездом номер один" считался поезд на Москву, а такими поездами должны стать составы, движущиеся в направлении европейских городов.

Вместе с тем Владимир Омелян выразил недовольство работой руководства государственного перевозчика "Укрзалізниця".

"Я ожидал лучшего результата. Я внесу свои предложения, безусловно, озвучу видение, но, поскольку орган управления железной дорогой – это Кабинет министров Украины, соответственно, решение будет приниматься правительством", - отметил он.

Министр также подчеркнул необходимость проведения реформ железнодорожной сферы, но добавил, что на это потребуется время.

"Реформирование любой железной дороги – это длительный процесс. Например, у Deutsche Bahn этот путь занял 5-7 лет. В Украине есть вещи, которые можно сделать быстро, а есть более длительные. В настоящее время у нас действительно есть некоторая буксировка реформирования "Укрзалізниці", хотя начало было очень хорошим", - сообщил Омелян.

Министр также сообщил о своем желании "провести разбор полетов" в январе 2017 года. По мнению Владимира Омеляна, откладывать дискуссию и дальше нет никакой возможности.

Как сообщалось ранее, "Укрзалізниця" 23 декабря запустила скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль. Из столицы поезд будет отправляться утром около 7:00 и за 6,5 часов прибывать в Польшу. Почти сразу - в обратном направлении. Планируется, что таможенный контроль будет происходить во время движения поезда.

Цена билета из Киева в Перемышль в вагонах 1-го класса составляет ориентировочно 574 грн, 2-го класса - 406 грн. Из Львова в Перемышль в вагонах 1-го класса можно будет проехать за 235 грн, 2-го класса - 172 грн.

13 января стало известно о планах "Укрзалізниці" запустить состав Интерсити+ в еще один польский город – Хелм. "Ближайшая перспектива – поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии – это уже в среднесрочной перспективе", - отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзалізниці" Игорь Романкив.