В Михайловке местные жители подорвались на растяжке боевиков, есть погибший – разведка

Террористы переложили ответственность за гибель человека на якобы "украинскую ДРГ".
При этом оккупационная "власть" ОРЛО отказалась признавать факт установки боевиками из состава инженерно-саперного подразделения так называемых "ВС ЛНР" минных заграждений.
Вместо этого оккупанты традиционно обвинили в смерти человека якобы "диверсионно-разведывательную группу сил АТО".
Как сообщалось ранее, в штабе АТО рассказали, что с начала антитеррористической операции на Востоке Украины в результате подрыва на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.ZN.UA