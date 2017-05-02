В Михайловке местные жители подорвались на растяжке боевиков, есть погибший – разведка

Террористы переложили ответственность за гибель человека на якобы "украинскую ДРГ".

Жители Донбасса продолжают страдать от мин террористов topwar.ru

В оккупированной боевиками террористической организации "ЛНР" Михайловке местные жители подорвались на растяжке террористов, один из них погиб, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При этом оккупационная "власть" ОРЛО отказалась признавать факт установки боевиками из состава инженерно-саперного подразделения так называемых "ВС ЛНР" минных заграждений.

Вместо этого оккупанты традиционно обвинили в смерти человека якобы "диверсионно-разведывательную группу сил АТО".

Как сообщалось ранее, в штабе АТО рассказали, что с начала антитеррористической операции на Востоке Украины в результате подрыва на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.