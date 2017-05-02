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В Михайловке местные жители подорвались на растяжке боевиков, есть погибший – разведка

2 мая в 12:35

Террористы переложили ответственность за гибель человека на якобы "украинскую ДРГ".

Мина ПОМ-2
Жители Донбасса продолжают страдать от мин террористов
topwar.ru
В оккупированной боевиками террористической организации "ЛНР" Михайловке местные жители подорвались на растяжке террористов, один из них погиб, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При этом оккупационная "власть" ОРЛО отказалась признавать факт установки боевиками из состава инженерно-саперного подразделения так называемых "ВС ЛНР" минных заграждений.

Вместо этого оккупанты традиционно обвинили в смерти человека якобы "диверсионно-разведывательную группу сил АТО".

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Как сообщалось ранее, в штабе АТО рассказали, что с начала антитеррористической операции на Востоке Украины в результате подрыва на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина боевики жители ЛНР смерть
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