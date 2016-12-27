В МИД ждут лоукостеров вместе с безвизом

Лоукосты и безвизовый режим с Европейским Союзом - взаимосвязанные вещи, сообщила заместитель главы МИД.

Стало известно, когда в Украину придут лоукосты Андрей Товстыженко, ZN.UA

Бюджетные авиакомпании начнут приходить в Украину, когда с Европейским Союзом будет, считает заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Чем больше возможности, тем больше будет дешевых способов попасть в страны Европейского Союза. Это и автобусные перевозки, это и железнодорожные перевозки, это и лоукосты. Будет возможность путешествовать - придут в Украину и лоукосты. Это взаимосвязанные вещи. То есть спрос всегда развивает предложение", - сказала она в эфире Hromadske TV.

В декабре заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов сообщил, что аэропорты Киева и Львова ведут переговоры с крупнейшим лоукостером Европы Ryanair о полетах в Украину.

В июле министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair может начать летать в "Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого" в 2017 году.