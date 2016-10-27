В МИД выразили протест в связи с решением российского суда оставить Сущенко под арестом

Отдельное возмущение в Киеве вызвал факт недопуска на судебное заседание украинского консула.

В МИД прокомментировали решение московского суда по делу Сущенко Facebook/роман Цимбалюк

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Московского городского суда отклонить апелляцию по поводу ареста незаконно схваченного российскими спецслужбами украинского журналиста

Как сообщает пресс-служба министерства, безосновательное содержание украинского гражданина под стражей в РФ по политически мотивированным и надуманным обвинениям в "шпионаже" стало еще одним доказательством отсутствия в России системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд.

Отмечается, что отдельное возмущение вызывает факт недопуска в зал суда украинского консула, что является еще одним свидетельством предвзятости и заангажированности российского суда.

"Требуем от российской стороны немедленно освободить Романа Сущенко и прочих граждан Украины, ставших заложниками агрессивной политики РФ, и обеспечить их возвращение в Украину", – резюмируется в комментарии ведомства.

Напомним, сегодня, 27 октября, Московский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.