В МИД Украины заявили об усилении РФ преследования крымских татар после запрета Меджлиса

МИД Украины осуждает незаконные действия РФ.

После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследования крымских татар - МИД Украины

МИД Украины осуждает незаконные действия РФ относительно преследования крымских татар, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследования крымских татар. Осуждаем незаконные действия РФ", - написала Беца на своей странице в микроблоге Twitter в четверг, 13 октября.

1/2 Після заборони Меджлісу окупант посилює переслідування кримських татар. Засуджуємо незаконні дїї РФ#FreeChyigoz https://t.co/XpVhoT9JiB — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 жовтня 2016 р.

"Будем доказывать в судебных инстанциях незаконность действий РФ, связанных с временной оккупацией АРК и нарушением прав коренного народа Крыма", - подчеркнула спикер МИД Украины.

Накануне сообщалось, что ПАСЕ в принятой резолюции осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.

В среду, 12 октября, российские силовики задержали по подозрению в терроризме пятерых крымских татар. А издание Financial Times писало, что Москва расправляется с крымскими татарами в духе КГБ, бросая несогласных диссидентов в психушки на принудительное "лечение". Ранее Atlantic Council замечал, что мир слишком вяло реагирует на то, как Россия репрессирует крымских татар. Запад должен относиться к оккупации Крыма и преследования крымских татар как одного процесса, одной проблемы.