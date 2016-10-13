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В МИД Украины заявили об усилении РФ преследования крымских татар после запрета Меджлиса

13 октября в 18:33

МИД Украины осуждает незаконные действия РФ.

Меджлис
После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследования крымских татар - МИД Украины
МИД Украины осуждает незаконные действия РФ относительно преследования крымских татар, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"После запрета Меджлиса оккупант усиливает преследования крымских татар. Осуждаем незаконные действия РФ", - написала Беца на своей странице в микроблоге Twitter в четверг, 13 октября.

 

"Будем доказывать в судебных инстанциях незаконность действий РФ, связанных с временной оккупацией АРК и нарушением прав коренного народа Крыма", - подчеркнула спикер МИД Украины.

Накануне сообщалось, что ПАСЕ в принятой резолюции осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.

В среду, 12 октября, российские силовики задержали по подозрению в терроризме пятерых крымских татар. А издание Financial Times писало, что Москва расправляется с крымскими татарами в духе КГБ, бросая несогласных диссидентов в психушки на принудительное "лечение". Ранее Atlantic Council замечал, что мир слишком вяло реагирует на то, как Россия репрессирует крымских татарЗапад должен относиться к оккупации Крыма и преследования крымских татар как одного процесса, одной проблемы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым меджлис МИД татары
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