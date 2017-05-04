В МИД рекомендовали украинцам безотлагательно покинуть Ливию

Посольство Украины уже переехало в Тунис. Гражданам также рекомендуют воздержаться от поездок в Ливию в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

МИД рекомендовал украинцам бежать из Ливии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Консульская службарекомендовала украинцам покинуть территорию Ливии.

"В связи со сложной ситуацией с безопасностью в Ливии, активной деятельностью на ее территории террористических группировок, ростом количества случаев совершения насильственных действий (вооруженных нападений, захвата в заложники) в отношении иностранных граждан, трудоустроенных в Ливии, в том числе в местных медицинских учреждениях, систематическими задержаниями в территориальных водах этой страны морских судов, в состав экипажей которых входят и украинские моряки, МИД Украины в очередной раз призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тем, кто продолжает находится в упомянутой стране, безотлагательно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении консульской службы.

В дипслужбе отметили, что несоблюдение данных рекомендаций грозит жизни граждан, поскольку ливийские власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

В консульской службе обратили внимание на то, что возможности реагирования и защиты украинских граждан в этой стране ограничены ввиду неспособности органов государственной власти Ливии выполнять свои функции, а также передислокацией посольства Украины в Ливии в Тунис из-за угрозы безопасности его персоналу.

Напомним, что в конце апреля в Ливии были захвачены два украинских судна – танкер "Рута" и судно "Старк".