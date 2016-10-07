В МИД расценили обвинение Сущенко как усиление давления на Украину

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Киев потребовал немедленно освободить арестованного журналиста и других граждан Украині, которіх незаконно удерживают на территории РФ.

Киев призвал мировое сообщество усилить дипломатическое давление на Кремль с целью освобождения украинских граждан Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обвинениями, которые ФСБ предъявило журналисту агентства "Укринформ"

"Безосновательное задержание и надуманное, необоснованное обвинение украинского журналиста в шпионаже является очередным подтверждением политики РФ относительно усиления давления на Украину и незаконного преследования граждан Украины", – говорится в заявлении украинского внешенполитического ведомства, распространенном вечером в пятницу, 7 октября.

В МИД также отметили, что сознательное игнорирование российской стороной требований допустить к Сущенко украинского консула является продолжением "циничного использования граждан Украины в политических целях и нарушение прав человека" Кремлем.

Министерство иностранных дел потребовало у Москвы немедленно освободить Сущенко и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России, а также призвало международное сообщество усилить давление на Кремль с целью скорейшего прекращения нарушений прав человека и преследований независимых журналистов.

Как сообщил адвокат Марк Фейгин, 7 октября ФСБ предъявило Роману Сущенко обвинение в шпионаже.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против схваченного и арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.