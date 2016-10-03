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В МИД проверяют информацию об аресте украинского журналиста Сущенко в Москве

3 октября в 00:49

Киев добивается допуска украинского консула к удерживаемомму в СИЗО журналисту.

Тюрьма, арест, СИЗО
МИД Украины требует допустить консула к Роману Сущенко
В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о задержании и аресте в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в том числе, вопрос немедленного доступа украинских консулов", – сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter в ночь на понедельник, 3 октября.

 

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Ранее сообщалось, что в московском СИЗО "Лефортово" удерживают корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого арестовали в Россию по подозрению в шпионаже.

Гражданину Украины не позволили сообщить семье о своем задержании и аресте, украинского консула к нему не допустили.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сущенко Москва ФСБ арест СИЗО МИД
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