В МИД проверяют информацию об аресте украинского журналиста Сущенко в Москве

Киев добивается допуска украинского консула к удерживаемомму в СИЗО журналисту.

МИД Украины требует допустить консула к Роману Сущенко

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию ов Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в том числе, вопрос немедленного доступа украинских консулов", – сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter в ночь на понедельник, 3 октября.

Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т.ч. питання негайного доступу укр консулів https://t.co/Jj0ejy30kJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 2 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО "Лефортово" удерживают корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого арестовали в Россию по подозрению в шпионаже.

Гражданину Украины не позволили сообщить семье о своем задержании и аресте, украинского консула к нему не допустили.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.