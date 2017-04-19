В МИД подтвердили пребывание девяти украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза

Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала".

В Департаменте консульской службы МИД подтверждают, что среди моряков "Героев Арсенала" были украинцы vesti.ru

Украинский консул в РФ сообщил о девяти гражданах Украины, входящих в состав экипажа затонувшего сухогруза "Герои Арсенала".

Соответствующее сообщение обнародовано в Twitter Департаментом консульской службы МИД Украины.

Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна #ГероїАрсеналу. Ведуться рятувальні роботи. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 квітня 2017 р.

Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала". Согласно нему, на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина-кок.

Глазко И. — Украина Ведерников А. — Россия Меснянкин А. — Украина Синюк Д. — Украина Патеев Д. — Россия Пантюхов А. — Украина Каджая Л. — Грузия Ганчевский Н. — Украина Бицюра А. — Украина Черненко К. — Украина Гончаренко А. — Украина Свечкарь М. — Украина (кок).

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.

Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.