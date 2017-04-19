Топ Новости
<
>

В МИД подтвердили пребывание девяти украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза

19 апреля в 11:52

Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала".

сухогруз РФ
В Департаменте консульской службы МИД подтверждают, что среди моряков "Героев Арсенала" были украинцы
vesti.ru
Украинский консул в РФ сообщил о девяти гражданах Украины, входящих в состав экипажа затонувшего сухогруза "Герои Арсенала".

Соответствующее сообщение обнародовано в Twitter Департаментом консульской службы МИД Украины.

Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала". Согласно нему, на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина-кок.

  1. Глазко И. — Украина
  2. Ведерников А. — Россия
  3. Меснянкин А. — Украина
  4. Синюк Д. — Украина
  5. Патеев Д. — Россия
  6. Пантюхов А. — Украина
  7. Каджая Л. — Грузия
  8. Ганчевский Н. — Украина
  9. Бицюра А. — Украина
  10. Черненко К. — Украина
  11. Гончаренко А. — Украина
  12. Свечкарь М. — Украина (кок).

Читайте также: В Николаеве затонул сухогруз "Василий Шукшин"

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.

Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.

По материалам: ZN.UA , Центр журналистских расследований ,
Читайте также
Тэги Украина Россия МИД
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Миша Кацман Сегодня, 12:25 на судне не было украинцев. там плыЛо хохлы , уехавшие лизать пуканы вонючей русне за копейки. ничем оно не отличается от тех, кто кормит своих выпердышей зарабатывая на убийствах соплеменников. Ответить Цитировать
Реклама
USD 26.84
EUR 28.68
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...