В МИД подтвердили пребывание девяти украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза

Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала".
Соответствующее сообщение обнародовано в Twitter Департаментом консульской службы МИД Украины.
Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна #ГероїАрсеналу. Ведуться рятувальні роботи.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 квітня 2017 р.
Тем временем, в СМИ появился список членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала". Согласно нему, на борту судна находились 11 мужчин и одна женщина-кок.
- Глазко И. — Украина
- Ведерников А. — Россия
- Меснянкин А. — Украина
- Синюк Д. — Украина
- Патеев Д. — Россия
- Пантюхов А. — Украина
- Каджая Л. — Грузия
- Ганчевский Н. — Украина
- Бицюра А. — Украина
- Черненко К. — Украина
- Гончаренко А. — Украина
- Свечкарь М. — Украина (кок).
Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.
Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.
По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.ZN.UA , Центр журналистских расследований ,